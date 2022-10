COVID: IN ABRUZZO REPARTI TERAPIA INTENSIVA VUOTI, E’ LA PRIMA VOLTA DOPO UN ANNO

PESCARA – In Abruzzo, per la prima volta dall’agosto 2021, non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva per le conseguenze del Covid-19.

Il dato, con la variazione segnalata nel bollettino odierno, pari a meno uno, scende infatti a zero. In area non critica, invece, ci sono 150 pazienti, cioè due in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono 32.284 (+446). I guariti sono 528.978 (+831). Al momento il tasso di occupazione dei posti letto è allo zero per cento per le terapie intensive e all’11% per l’area non critica.

L’ultima volta che l’Abruzzo registrò zero pazienti in rianimazione risale al primo agosto 2021. Il record, per quanto riguarda le terapie intensive, ci fu il 13 marzo del 2021, quando in ospedale in gravi condizioni c’erano 94 persone.