COVID: SCREENING PROVINCIA L’AQUILA, 35.513 TEST E 134 POSITIVI, IERI IN ABRUZZO 408 CASI E 15 MORTI

PESCARA – In Abruzzo, sono stati oggi registrati ieri 408 casi di contagiati dal covid 19, su 4.240 tamponi, con una percentuale del 9,6%. giovedì i casi erano stati 395, su 4.400 tamponi, con una percentuale dell’8,9%.

Ancora drammatico il conto dei morti, ben 15, dopo i 13 di ieri, con un bilancio complessivo che sale a 955. Le vittime, nell’ultimo bollettino, sono di età compresa tra 60 e 93 anni, 6 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Teramo, 5 in provincia di Pescara.

Scendono però le persone ricoverate il terapia intensiva e sono ben 429 le persone guarite rispetto a ieri. E questo fa sì che gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti), sono 17.792 (-36 rispetto a ieri).

Del totale dei casi positivi, 9625 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+133 rispetto a ieri), 5675 in provincia di Chieti (+79), 5968 in provincia di Pescara (+132), 7908 in provincia di Teramo (+89), 249 fuori regione (invariato) e 179 (-25) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 54, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 17 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo.

700 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 73 (-3 rispetto a ieri – si registrano 6 nuovi ricoveri, 4 dimissioni e 5 decessi) in terapia intensiva, mentre gli altri 17019 (-35 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Prosegue intanto lo screening in provincia dell’Aquila, uno dei più martoriati dalla seconda ondata. Sono 6.404 i tamponi rapidi effettuati nel comune dell’Aquila nella seconda giornata con 15 risultati positivi: sommati ai test di giovedì, siamo a 8.265 test e 24 positività scovate.

Ad Avezzano e Sulmona, sono stati rispettivamente 2.511 (con 9 casi positivi) e 2.220 (4 i positivi) somministrati.

I test effettuati ieri nelle tre città sono stati 11.135 con 28 casi di positività.

Complessivamente dall’inizio dello screening i test effettuati sono 35.513, di cui 134 risultati positivi. La percentuale di positività rispetto ai tamponi fatti è dello 0,40%.

Lo sceening di massa sulla provincia di Teramo dovrebbe partire tra mercoledì e giovedì, con l’obiettivo di sottoporre a test circa il 60-70% della popolazione e quindi circa 200mila cittadini (questo perché la campagna non coinvolgerà i bambini sotto i sei anni, i già positivi e tutte quelle categorie già sottoposte costantemente ai controlli). Un obiettivo per la cui realizzazione sono però fondamentali due aspetti: il numero di tamponi disponibili e quello delle forze sanitarie in campo

I DATI COMUNE PER COMUNE IN PROVINCIA DELL’AQUILA

Ad Anversa degli Abruzzi su 162 tamponi effettuati nessuno risulta positivo, ad Ateleta 153 tamponi effettuati 4 positivi, a Balsorano sono stati eseguiti 881 tamponi 4 dei quali risultati positivi, a Barete 211 tamponi nessuno positivo, a Barisciano 949 tamponi di cui 9 positivi, a Barrea 73 tamponi 3 positivi , a Bisegna 109 tamponi nessuno positivo, a Cagnano Amiterno 377 tamponi effettuati 2 positivo, a Campo di Giove 357 tamponi 1 positivo, a Campotosto 123 tamponi nessuno positivo , a Canistro 168 tamponi nessuno positivo, a Capistrello 885 tamponi nessuno positivo, a Capitignano 160 nessuno positivo, a Carapelle Calvisio 50 tamponi nessuno positivo, a Carsoli 284 tamponi 1 solo positivo, a Oricola 87 tamponi 2 positivi, a Castel del Monte 205 tamponi nessuno positivo, a Castel di Sangro 1917 tamponi 5 dei quali risultati positivi, a Castelvecchio Calvisio 86 tamponi nessuno positivo, a Celano 2704 tamponi 7 positivi, a Cerchio 408 tamponi 5 positivi, Civita d’Antino 52 tamponi e zero positivi, a Civitella Alfedena 132 tamponi effettuati 2 positivi, a Civitella Roveto 150 tamponi effettuati nessuno positivo, a Collarmele 73 tamponi effettuati nessuno positivo, a Fagnano Alto 96 tamponi effettuati nessuno positivo, a Fontecchio 130 tamponi nessuno positivo, a Fossa 152 tamponi effettuati nessuno positivo, a Gagliano Aterno 54 tamponi nessuno positivo, a Gioia dei Marsi 268 tamponi 2 positivi, a Goriano Sicoli 237 tamponi nessuno positivo, a L’Aquila 8265 tamponi 24 positivi, a Luco dei Marsi 1397 tamponi 12 dei quali risultati positivi, a Magliano dei Marsi 913 tamponi 5 dei quali positivi, a Morino 107 tamponi effettuati nessuno positivo, a Montereale 942 tamponi 1 solo positivo, a Navelli 287 tamponi 9 dei quali risultano positivi, a Ortucchio 674 tamponi 3 positivi, a Pescasseroli 195 tamponi effettuati nessuno positivo, a Pescocostanzo 556 tamponi 4 positivi, a Pescina 155 tamponi effettuati nessuno positivo, a Pettorano su Gizio 146 tamponi effettuati nessuno positivo, a Pizzoli 471 tamponi effettuati 1 positivo, a Prezza 238 tamponi 2 positivi, a Raiano 428 tamponi effettuati nessuno positivo, a Rocca di Cambio 112 tamponi effettuati nessuno positivo, a Roccacasale 37 tamponi effettuati nessuno positivo, a Rocca Pia 179 tamponi nessuno positivo, a Roccaraso 579 tamponi 4 positivi, a San Benedetto dei Marsi 969 tamponi 1 solo positivo, a San benedetto in Perillis 43 tamponi effettuati nessuno positivo, a San Demetrio ne vestini 130 tamponi effettuati nessuno positivo, a San Vincenzo Valle R. 813 tamponi 1 solo positivo, a Sante Marie 275 tamponi 2 positivi, a Santo Stefano di Sessanio 64 tamponi nessuno positivo, a Scanno 33 tamponi effettuati nessuno positivo, a Scurcola Marsicana 200 tamponi effettuati nessuno positivo, a Scoppito 1569 tamponi 2 positivi, a Sulmona 653 tamponi e 3 positivi, a Tagliacozzo 1045 tamponi 1 positivo, a Tione degli Abruzzi 116 tamponi nessuno positivo, a Trasacco 1991 tamponi effettuati con 14 positivi, a Tornimparte 188 tamponi effettuati nessuno positivo, a Villa Santa Lucia 33 tamponi effettuati nessuno positivo, a Vittorito 130 tamponi effettuati nessuno positivo.

Download in PDF©