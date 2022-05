CRISI MARINERIA, MARSILIO: “CONTINUEREMO A INCALZARE GOVERNO PER RISPOSTE TEMPESTIVE”

PESCARA -“Ringrazio il presidente Massimiliano Fedriga per avere tempestivamente risposto a questa mia sollecitazione. Ora in Commissione Agricoltura il vicepresidente Emanuele Imprudente continuerà a seguire, come ha già fatto dal primo momento, la questione per assicurare un pronto ristoro ai pescatori e incalzare il Governo perché dia risposte adeguate e tempestive”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della Conferenza delle Regioni che si è svolta questa mattina è stato affrontato il tema della marineria.

Marsilio si è fatto portavoce delle problematiche che affliggono i pescatori in tutta Italia, per le quali la marineria abruzzese si è fatta promotrice delle principali iniziative nei confronti del Governo.

“Il presidente della Conferenza Fedriga, ha raccolto le questioni sollevate e ha investito la Commissione Agricoltura per produrre una posizione unitaria delle Regioni da sottoporre al Governo nella prima occasione utile”.