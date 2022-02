DENATALITA’, MARSILIO: “DA REGIONE ABRUZZO STRUMENTI LEGISLATIVI PER FAMIGLIE E GIOVANI COPPIE”

TERAMO – Gli strumenti legislativi della Regione Abruzzo a favore delle giovani famiglie e tese a combattere la denatalità sono state presentate oggi a Scerne di Pineto (Teramo) dal presidente Marco Marsilio nell’ambito del convegno “La denatalità fenomeno stabilmente espansivo: prospettive per il futuro”, organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri.

“Un appuntamento importante che ha rappresentato l’occasione di incontrare numerosi ginecologi abruzzesi e nazionali – ha sottolineato Marsilio – È stata affrontata, sotto i diversi aspetti, una questione rilevante che ci vede come Regione in prima linea da protagonisti. Gli strumenti messi in campo con la recente legge regionale vogliono essere un elemento operativo a disposizione delle famiglie, delle giovani coppie”.

“Mettere al mondo dei figli o adottarne uno non deve rappresentare un problema e per questo abbiamo voluto rendere disponibile un accompagnamento di carattere economico che sia di ausilio e conforto per la vita quotidiana. Ci auguriamo che anche attraverso i reparti di Ginecologia degli ospedali e la rete delle parrocchie abruzzesi, anche con appuntamenti come quello di oggi, la nostra legge con i relativi incentivi possa avere la diffusione e la conoscenza più capillare possibile”, ha concluso.