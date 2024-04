EUROPEE: “IL BIFOLCO IN EUROPA”, DINO ROSSI CANDIDATO CON LIBERTA’ DI CATENO DE LUCA

L’AQUILA – “Il bifolco in Europa per togliere il filo spinato. Più gasolio ai trattori, Meno ai carri armati”.

Con questo slogan Dino Rossi si candida alle europee del 9 e 10 giugno, nella lista del collegio meridionale di Libetà, del sindaco di Taormina Cateno De Luca.

Rossi, classe 1962 di Ofena, in provincia dell’Aquila, è contadino, allevatore, cacciatore e vice presidente nazionale dell’associazione Tutela ambiente e vita rurali. Nel 2002 ha fondato il Cospa Abruzzo a difesa degli allevamenti contro una vaccinazione della lingua blu che doveva coinvolgere tutti gli allevamenti europei.

“Mi sono impegnato con la manifestazione dei trattori – spiega nella nota Rossi -, con il mio aiuto si è riuscito a formare un coordinamento nazionale per interloquire con il ministero dell’agricoltura, per garantire un cibo sano al consumatore a tutela degli agricoltori allevatori e della tanto decantata biodiversità. L’obbiettivo della candidatura alle europee è quello di togliere il filo spinato davanti al parlamento europeo, tutti hanno il diritto di manifestare e le istituzioni hanno il dovere di ascoltare. Il mondo agricolo deve riscattare la propria dignità cancellata con l’avvento dell’evoluzione, l’agricoltura e il suo l’indotto, sono il volano dell’economia del nostro paese della comunità europea”.

“L’impegno di impedire con ogni mezzo l’importazione dei prodotti alimentari dai paesi terzi e soprattutto alla manipolazione del cibo e delle sementi a danno dei consumatori, di imporre più gasolio ai trattori e meno ai carri armati. Meno immigrati, più attenzione ai nostri cittadini in fase di povertà e soprattutto una sanità pubblica più adeguata ed efficiente. Lotta verso le malattie inventate a danno delle persone e dei vari comparti agricoli. L’ambiente non lo tutelano gli ambientalisti dalle scrivanie ma gli agricoltori, boscaioli, cacciatori e tutti coloro che lo vivono. Non esiste biodiversità in assenza dell’uomo che vive la natura!”, conclude Rossi.