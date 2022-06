GIULIANOVA: ANIMALISTI ITALIANI ED UNICA BEACH VA CIRCO ORFEI IN CITTA’, “REVOCARE AUTORIZZAZIONE”

TERAMO – Gli Animalisti Italiani Onlus contro il Circo “Paolo Orfei” a Giulanova (Teramo): l’associazione ha chiesto al sindaco, Jwan Costantini, di revocare l’autorizzazione.

“Abbiamo chiesto al sindaco di Giulianova di revocare l’autorizzazione all’attendamento del circo Orfei. I circhi vengono autorizzati con troppa superficialità, quando ormai la popolazione non apprezza più questo genere di spettacolo. Probabilmente, nonostante il nostro appello non verrà bloccato, ma le amministrazioni comunali, come quella di Giulianova, devono sentire una risposta ferma e contraria. Le istituzioni devono prenderne atto e superare le criticità legate ad eventuali ricorsi al Tar da parte dei circensi. Le leggi vanno modificate radicalmente e aggiornate ad una nuova civiltà”, afferma il presidente degli Animalisti Italiani Onlus, l’abruzzese Walter Caporale.

Sulla stessa lunghezza d’onda è Giusy Branella, medico veterinario, presidente dell’Associazione Unica Beach di Giulianova: “Sono anni che mi batto per i diritti degli animali – le sue parole -. Ho conosciuto il presidente Caporale che mi ha sostenuta in una estenuante battaglia per l’apertura della spiaggia per cani Unica Beach avvenuta dopo circa dieci anni di proteste, petizioni, manifestazioni affiancata dagli Animalisti Italiani Onlus. Oggi mi sono rivolta a lui per fare sentire la voce di chi dissente di fronte questo genere di divertimento basato sulla sofferenza e sfruttamento animale. Personalmente non posso assistere inerme a questa situazione, dopo anni che mi batto per i diritti degli animali. Fare spettacolo con animali in gabbia addestrati contro la loro natura è ormai anacronistico e crudele. Spero che gli Animalisti facciano sentire la propria voce”.