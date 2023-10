IL CENTAURO SULMONESE MICOCHERO CAMPIONE ITALIANO NEL TROFEO RR CUP SUL CIRCUITO DI MISANO

MISANO ADRIATICO- Il pilota sulmonese Cristian Micochero si laurea campione italiano nel Trofeo RR Cup 1000. Sull’autodromo internazionale ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico (Rimini), Micochero ha messo a segno uno storico “triplete”: pole position e doppia vittoria per distacco sia nella gara sprint di sabato 30 settembre sia nella gara di domenica 1 ottobre. Micochero aveva realizzato già nel corso delle qualifiche la pole position, ritoccando il proprio record personale, ma anche gli altri due maggiori pretendenti al titolo non erano stati da meno, facendo registrare il secondo e il terzo miglior tempo assoluto, staccati di appena 156 millesimi dal centauro sulmonese. Si preannunciavano dunque due gare tiratissime, estremamente combattute e dall’esito assai incerto, ma il portacolori del Motoclub Abruzzo è riuscito a sorprendere tutti. Grande commozione durante i festeggiamenti del dopogara con parenti, amici e sostenitori, intervenuti numerosi per l’importante traguardo raggiunto. (