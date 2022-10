L’AQUILA: CORSO PER BABY MOTOCICLISTI NEL FINE SETTIMANA

L’AQUILA – Il prossimo fine settimana, sabato 29 e domenica 30 ottobre, L’Aquila ospita un corso della Federazione motociclistica italiana rivolto a bambini dai 6 ai 14 anni, organizzato da E99-Scuola fuoristrada, nell’ambito del ricco calendario di eventi di L’Aquila Città europea dello Sport 2022.

Il corso si compone di una parte teorica e una pratica per conoscere le basi fondamentali per la guida di una moto da fuoristrada. I bambini saranno seguiti da istruttori federali in massima sicurezza. Le moto e tutto quello che riguarda le protezioni sono messe a disposizione gratuitamente dal comitato sviluppo attività sportiva della Fmi.

Il Comitato regionale Abruzzo nella figura del presidente Piero Salvati sta promuovendo in tutto Abruzzo questa tipologia di corsi che stanno richiamando centinaia di bambini che poi iniziano un percorso agonistico nelle varie specialità.

E99-Scuola fuoristrada sta diventando una realtà in città e già vanta piloti mini enduro che si sono cimentati nel campionato regionale seguiti dal responsabile E99 junior team Giovanni Carducci e dal team manager nonché istruttore federale Antonello Mastrantonio.

La due giorni si svolge nella sede di E99, in Contrada Cavalli all’Aquila. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 347-5963375.