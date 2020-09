L’AQUILA: DONNA INVESTITA AD UN INCROCIO, E’ IN GRAVI CONDIZIONI

L’AQUILA – E’ in gravi condizioni una donna 58enne investita ieri nel primo pomeriggio a L’Aquila, nella zona del Torrione, a ridosso del centro storico, all’incrocio tra via Volta e via Mazzarino.

La donna, è attualmente ricoverata all’ospedale San salvatore in rianimazione con un trauma cranico. Ha avuto un malore l’uomo al volante che l’ha investita ed è stato anche lui trasportato in ospedale.

