LAUREATA ALL’ATENEO DI TERAMO VINCE CONCORSO NAZIONALE ISTITUITO IN RICORDO DI GIULIO REGENI

TERAMO – Greta Di Mattia, laureata dell’Università di Teramo, ha vinto il Premio “Valore della conoscenza e della ricerca per la tutela dei diritti umani”, istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca in ricordo di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto. Greta Di Mattia si è laureata in Scienze politiche internazionali con 110/110 e lode con una tesi in Diritto internazionale dal titolo “La Guerra nello Yemen. Le antinomie del diritto internazionale dietro le rovine di un Paese dimenticato”, di cui è stato relatore Pietro Gargiulo, docente di Diritto internazionale. Il Premio le è stato conferito proprio per il suo lavoro di tesi.

La candidatura di Greta Di Mattia fu avanzata da Fausta Gallo – allora preside di Facoltà e oggi direttore del Dipartimento di Scienze politiche – anche per il brillante percorso formativo della candidata sia nella laurea triennale in Scienze politiche che in quella magistrale in Scienze politiche internazionali.