MARTINSICURO, ADDIO A SILVANO PACI. CNA TERAMO: ” SE NE VA UN PEZZO DELLA NOSTRA STORIA”

TERAMO – Lutto nel Teramano per la scomparsa di Silvano Paci, che si è spento a Martinsicuro all’età di 87 anni.

Un “pezzo della nostra storia” il cordoglio commosso della Cna Teramo: “Lo ricordiamo con grande affetto e resterà nel cuore dei tanti che lo hanno conosciuto per le numerose iniziative che avevano coinvolto centinaia di imprenditori dagli anni 70”.

“Anni di impegno, di sacrifici e di lotte sindacali, per creare dal nulla la CASA degli artigiani, luogo a cui teneva immensamente e dove problemi esigenze ed anche speranze avevano il loro momento di confronto, di soluzione e di iniziativa, per costruire il ruolo dell’imprenditore artigiano nel panorama delle forze economiche della Provincia di Teramo. Esempio di coerenza e determinazione, Socio Fondatore dell’Associazione Provinciale di Teramo e Presidente dal 1989 al 1997”.

“Anni di concreta ed assidua attività come imprenditore e come uomo politico appassionato, era stato Vice Sindaco di Martinsicuro, nel quale non fece mancare la sua voce. Fu Presidente della Commissione Regionale Artigianato e Vice Presidente della Commissione Provinciale, Presidente CNA Pensionati e membro della Direzione Nazionale, la sua perdita è per noi motivo di dolore e di sincera commozione e con animo mesto ci stringiamo al dolore della famiglia”.

I funerali si terranno martedì 15 novembre, alle 15, nella chiesa del Sacro Cuore a Martinsicuro.