L’AQUILA – Il Consiglio Generale della Fondazione Carispaq, presieduta da Domenico Taglieri, ha approvato il bilancio d’esercizio 2023.

“Nonostante il perdurare della volatilità dei mercati finanziari e delle crescenti tensioni generate dal difficile contesto geopolitico, la Fondazione Carispaq – ha dichiarato il Presidente Taglieri – ha confermato il proprio sostegno a favore dell’intera Comunità della provincia dell’Aquila, supportando gli enti del terzo settore operanti nell’ambito culturale e sociale” Nel 2023 sono stati destinati all’attività erogativa circa 2,1 milioni di euro, di cui circa € 843mila per progetti “propri” e la restante parte a sostegno di progetti “di terzi”.

Nel corso dell’esercizio appena concluso sono stati finanziati 534 progetti suddivisi tra i diversi settori d’intervento: al settore “Arte, attività e beni culturali” sono stati destinati € 979,178; al settore “Sviluppo locale” € 338.265 mila; al settore “Ricerca scientifica e tecnologica” € 84.500; al settore “Salute pubblica” € 28mila; al settore “Volontariato, filantropia e beneficenza” € 238,416 e al settore “Crescita e formazione giovanile” € 452,821. “Nell’ambito dell’attività istituzionale la Fondazione ha confermato e rafforzato il suo ruolo di interlocutore di riferimento del mondo del terzo settore e delle istituzioni pubbliche locali nonché di soggetto propositivo in grado di sviluppare autonomia progettuale, catalizzando competenze e risorse per un’efficace azione volta al perseguimento dei propri scopi di promozione dello sviluppo economico del Territorio. Il mio ringraziamento – ha concluso Taglieri – vai ai componenti dell’organo amministrativo e di controllo, ai membri del Consiglio Generale, ai Soci, alla direzione e alla struttura amministrativa della Fondazione per il contributo assicurato a favore dell’istituzione”.