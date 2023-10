TOLLO: LA POLIZIA RECUPERA UNA MOTO RUBATA, RINVENUTA NEL CORSO DI UNA PERQUISIZIONE

PESCARA – Il blocco motore e altre parti di ricambio di una Honda Shadow erano stati messi in vendita online, ma la moto era stata rubata a Cepagatti (Pescara) nel settembre 2022. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Chieti, hanno dato esecuzione quindi ad un decreto di perquisizione delegato dalla Procura di Chieti, dopo che alcuni accertamenti su quell’annuncio avevano permesso di risalire al proprietario del motociclo.

La perquisizione permetteva di recuperare i pezzi della moto rubata ed anche due telai dai quali, però, erano stati abrasi i numeri identificativi con uno strumento meccanico, al fine di renderli difficilmente identificabili. Nel corso di tale attività veniva quindi denunciato un soggetto italiano di 27 anni per il reato di ricettazione.

Sono in corso le indagini per risalire ai corretti numeri di telaio e per restituire il tutto agli aventi diritto.