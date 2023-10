TTG RIMINI: ANCHE GLI AMMINISTRATORI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI ALLA FIERA DEL TURISMO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “La giornata di Rimini è stata molto proficua sotto diversi punti di vista. Mettersi a confronto con altre realtà è sempre utile per proseguire la strada del miglioramento, dal punto di vista dell’offerta turistica, che abbiamo avviato fin dall’inizio del nostro mandato. Importante, poi, è curare la rete di contatti con le istituzioni avviando con loro una discussione costruttiva e propositiva per il bene del nostro territorio. Siamo pronti a lavorare anche in vista delle prossime fiere del settore dove, siamo sicuri, Roseto degli Abruzzi sarà di nuovo protagonista come accaduto a Rimini. La presenza di tanti operatori rosetani, arrivati a Rimini per raccogliere nuove idee e partnership rappresenta un bel segnale per tutto il comparto”.

Lo affermano in una nota il sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo) Mario Nugnes, il vicesindaco Angelo Marcone e l’assessore al turismo Annalisa D’Elpidio, a seguito della loro partecipazione nella giornata di ieri al Ttg di Rimini: la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale dove, fino a domani, tutte le community nazionali e internazionali del settore si riuniscono in un unico evento.

“Tra le varie viste effettuate dagli amministratori rosetani, ovviamente, quella allo stand della Regione Abruzzo. Qui, sindaco, vicesindaco e assessore – viene spiegato -, hanno avuto modo di incontrare e confrontarsi con altri amministratori pubblici teramani e, soprattutto, l’assessore regionale al turismo Daniele D’Amario. Poi, ancora, hanno incontrato gli imprenditori rosetani presenti alla manifestazione, portando loro il saluto di tutta l’amministrazione comunale. Presenti al Ttg anche tanti importanti operatori del territorio, da sempre attenti al miglioramento dell’offerta turistica”.

“La fiera del turismo rappresenta anche un ottimo momento per stringere relazioni per il futuro e per approntare nuovi progetti. Da questo punto di vista, tra i tanti, importante è stato il colloquio con il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che ha salutato con entusiasmo gli amministratori rosetani (ricordando anche momenti trascorsi in città) e con il quale il sindaco Nugnes ha aperto un canale di comunicazione diretto. Ovviamente, la partecipazione al Ttg è stata anche utile per prendere spunti e raccogliere nuove idee per promuovere la bellezza di Roseto, le sue peculiarità e la sua ospitalità”, conclude la nota.