AEROPORTO PESCARA, UGL: ”ASPETTIAMO DA SAGA PIANO INDUSTRIALE, NOMINA DIRETTORE E HANDLING”

PESCARA – “L’Ugl ha chiesto di conoscere preventivamente il piano industriale della Società in maniera tale da poterne valutare le possibilità di sviluppo soprattutto occupazionali e di rilancio. Inoltre è stata fatta presente l’urgenza della nomina di un nuovo direttore, determinante per attrarre nuove compagnie aeree nello scalo di Pescara, unica via per un piano di espansione strutturale con il quale si auspica si possano assumere i lavoratori che sono in attesa di una stabilizzazione a tempo indeterminato”.

Lo riportano in una nota la confedereazione sindacale Unione generale del lavoro (Ugl), i cui rappresentanti della segreteria regionale dell’Abruzzo e provinciale di Pescara Ugl Trasporto Aereo, nel giorni scorsi si sono incontrati con dirigenti della società Saga per la questione inerente la riduzione del voli di Ryanair ed il ritiro dallo scalo da parte di Ita.

Durante l’incontro il presidente della società Saga Vittorio Catone ha preso impegni per quanto riguarda la riattivazione del volo Ita anche se tutto questo potrebbe accadere non prima della metà di ottobre mentre per i voli cancellati da Ryanair rientrano in ampio piano di ridimensionamento che la società Ryanair sta operando su diversi aeroporti italiani auspicando che la compagnia possa avere un ripensamento su Pescara.

I rappresentanti sindacali della Ugl presenti all’incontro hanno palesato la propria preoccupazione circa la riduzione dei voli. Inoltre si sono detti non contrari all’ingresso di una nuova società per i servizi di Handling, cosa peraltro accaduta in altri aeroporti con risultati confortanti, certamente sarebbe auspicabile che la società subentrante garantirà la garanzia dei diritti e dei livelli salariali e occupazionale dei lavoratori, quello che fino ad oggi ha garantito il socio maggioritario Regione Abruzzo a tutti i dipendenti, onorando impegni e retribuzioni più che dignitosi.

Per quanto riguarda i servizi Handling la società sta studiando l’ingresso di un nuovo provider per i servizi che porterebbe alla privatizzazione dello stesso.