ASSEGNATI DALLA PROVINCIA DELL’AQUILA I LAVORI SULLA SR “DI LEONESSA”PER UN MILIONE E MEZZO

L’AQUILA -La Provincia dell’Aquila ha aggiudicato i lavori di rifacimento di nuovo asfalto e segnaletica riguardanti la S.R. 471 “di Leonessa”, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro, nella tratta ricadente nel comune di Montereale.

“I lavori sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria, la Sabina Conglomerati di srl, con sede a Poggio Catino ( Rieti) – dichiara Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale delegato alla viabilità – e dovranno essere conclusi in tempo per il passaggio della ottava tappa ciclistica del Giro d’Italia 2024, prevista l’11 maggio, con partenza da Spoleto ed arrivo a Prati di Tivo (Te), attraversando il territorio aquilano.”

Soddisfazione per i lavori viene espressa dai consiglieri provinciali Gabriella Sette e Daniele D’Angelo, che evidenziano come “questi lavori rappresentano un concreto investimento per la viabilità dell’Alto Aterno, su una importante arteria viaria di collegamento tra l’aquilano ed il reatino”.

“Un ringraziamento doveroso – concludono i consiglieri provinciali Calvisi, Sette e D’ Angelo – va al personale del settore viabilità della provincia, che nonostante le carenze di organico, riesce a garantire nei tempi previsti la messa a terra degli interventi programmati.”