AVEZZANO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, “NESSUN CASO DI BULLISMO”

L’AQUILA – In relazione alla notizia, riferita anche da Abruzzoweb, di un caso di bullismo che si sarebbe verificato ai danni di uno studente disabile in un istituto superiore di Avezzano (L’Aquila), l’Ufficio scolastico regionale rende noto che “sulla base degli accertamenti effettuati, non si è configurato all’interno della scuola l’atto rappresentato negli articoli di stampa”.

A tal fine “si chiede di rettificare quanto riportato in base alla normativa vigente rappresentando che sarà adita ogni tipo di azione tesa a difendere l’immagine della scuola abruzzese e del lavoro quotidianamente svolto da tutto il personale scolastico teso ad instaurare un clima inclusivo ed accogliente”.