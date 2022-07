CASTEL DEL MONTE, BAGNAI: “TRANSUMANZA VOLANO PER TURISMO ED ECONOMIA AREE INTERNE”

CASTEL DEL MONTE – “Abbiamo riflettuto su come rendere attrattive per i turisti non solo esteri, ma anche e forse soprattutto locali, le nostre aree interne, e su come rendere economicamente sostenibili le tante attività tradizionali, un patrimonio di beni intangibili senza i quali le aree interne sono destinate a perdere la propria anima e la propria popolazione”.

Così, in una nota, il senatore della Lega Alberto Bagnai che ha accolto l’invito del presidente Antonio Di Marco a partecipare alla nona tappa di avvicinamento al 14º Festival dei borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise, che si è svolta a Castel del Monte (L’Aquila).

“Un’occasione per approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi amministratori e per confrontarsi con loro, in un contesto culturalmente stimolante, sulle opportunità e sulle sfide dei nostri territori”, spiega Bagnai.

“La presenza di Nunzio Marcelli, imprenditore della pastorizia, in qualità di ospite d’onore, ha permesso fra l’altro di approfondire il passato, il presente, e il possibile futuro della transumanza come volano di un’economia locale basata sulla valorizzazione dell’identità locale”.