CLINICA PEDIATRICA DI CHIETI: IL 3 MAGGIO SI INAUGURA “L’ANGOLO DELLA GENTILEZZA”

CHIETI – Il prossimo 3 maggio, alle 12, sarà inaugurato “l’angolo della gentilezza”, nella sala d’attesa del pronto soccorso pediatrico della Clinica Pediatrica di Chieti, che sarà riconosciuto “Presidio di Gentilezza”. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Costruiamo gentilezza “, sostenuto dall’Associazione Nazionale Culturale “Cor et Amor”, che promuove la costruzione di pratiche gentili per il bene comune, mettendo al centro bambini e ragazzi, affinché la gentilezza diventi un’abitudine sociale diffusa.

Interverranno le ambasciatrici di gentilezza Arcangela De Vivo e Maria Grazia D’Intino, del Direttivo Nazionale dell’Associazione. Nell’atrio antistante la Clinica Pediatrica a definire lo spazio dedicato ci saranno una targa, un tavolino per bimbi con 4 sedie e una piccola libreria, con libri sul tema della gentilezza, il tutto donato dalla Associazione Sportiva Migliani sport. Le insegnanti della scuola in ospedale esporranno in una bacheca i lavori dei bambini sul tema della gentilezza e sulle parole gentili, argomenti che fanno parte della loro attività didattica e predisporranno attestati per i bambini.

Saranno inoltre distribuiti ai bambini peluches donati dall’Associazione Sportiva Asd Futsal Vasto. L’adesione al progetto è stata fortemente voluta dal Direttore della Clinica Pediatrica, Prof Francesco Chiarelli data la finalità di altissimo valore: promuovere, soprattutto nelle nuove generazioni, la cultura della gentilezza e dell’accoglienza, per un vivere più civile e per favorire il bene comune.