DECORO E CONVIVENZA CIVILE A SULMONA: L’ASSESSORE BERARDI INCONTRA I CITTADINI

SULMONA – Il Comune di Sulmona (L’Aquila) intende introdurre un regolamento capace di migliorare le relazioni sociali e la percezione dell’ambiente urbano. I temi che il compendio di norme introduce sono comuni a quelli che caratterizzano la vita delle principali città italiane e riguardano i conflitti che si generano, per esempio nei contesti storici, tra le legittime esigenze di quiete rivendicate dai residenti e le richieste degli esercenti i locali pubblici per soddisfare la domanda di svago delle fasce giovanili.

A Sulmona, in particolare in alcune aree della città storica, ed in determinati contesti temporali, i conflitti assumono a volte toni aspri che richiedono l’assunzione di punti di equilibrio che, nel soddisfare le richieste di quiete, possano garantire la permanenza di una accettabile qualità della vita sociale specialmente notturna delle fasce giovanili. Analoga condizione riguarda i valori del decoro urbano depresso da cattive abitudini e da comportamenti spesso disgiunti dal rispetto dei diritti altrui. Tutte le questioni sollevate sono state sottolineate dalle numerose richieste pervenute dai cittadini i quali hanno denunciato i fenomeni che deprimono il più generale benessere di vita nella nostra città. Ma naturalmente una tale trattazione ha bisogno del contributo di tutte le componenti la compagine sociale della nostra città, forse, più compiutamente, di tutti i cittadini.

Per questo l’Amministrazione Comunale intende iniziare un processo di consultazione secondo un calendario che consenta la raccolta della più ampia collezione di istanze affinché le nuove regole non risultino un imposizione assertiva, ma il risultato di un processo di condivisione la più ampia possibile. Per questo il prossimo, 8 Maggio, alle 18, l’assessore al Centro Storico, Sergio Berardi, incontrerà i residenti del Centro Storico, per raccogliere le osservazioni e le proposte utili a perfezionare il Regolamento di Decoro e Convivenza civile.