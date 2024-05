ELEZIONI EUROPEE: CARFAGNA (AZIONE) DOMANI A GIULIANOVA PER SOSTENERE LA CANDIDATA LIBERA D’AMELIO

TERAMO — La Presidente nazionale di Azione, Mara Carfagna, sarà a Giulianova sabato 11 maggio dalle ore 18:15 presso lo stabilimento “Caprice” a Giulianova (Teramo) a supporto della candidatura di Libera D’Amelio detta Lia nella lista di Azione – Siamo Europei per le prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Insieme alla Presidente Mara Carfagna e alla candidata, saranno presenti il deputato abruzzese di Azione, Giulio Sottanelli, e il Consigliere regionale, Enio Pavone. Sarà un’occasione unica per parlare dello sviluppo dell’Abruzzo e dell’intero Meridione italiano.

“La mia candidatura – spiega Lia – sposa a pieno la proposta di Azione che vuole realizzare un’Europa più forte e unita, con una difesa comune e una governance rinnovata. Un programma che prevede una revisione del green deal che vada oltre le ideologie e proponga azioni concrete e realizzabili per l’ambiente, come ad esempio l’inserimento del nucleare tra le fonti di energia da prendere in considerazione, e lo sviluppo di un PNRR per la sanità, l’istruzione e le pari opportunità”.