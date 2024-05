ELEZIONI EUROPEE: D’AMBROSIO, “SOGNO UE DELLE PATRIE, VICINA A CITTADINI, GIOVANI E AREE INTERNE”

ROMA – “L’Europa è una risorsa perché ci consente di essere competitivi negli scenari globali. Ma l’Europa per troppo tempo è stata attanagliata dalla burocrazia, ed oggi non funziona. Io dico sì ad un’Europa delle patrie, che intendono essere forti sul panorama internazionale, più a contatto con i cittadini”.

Questo il punto di vista di Nicola D’Ambrosio, candidato alle elezioni europee di giugno con Fratelli d’Italia, nella circoscrizione Italia Meridionale. D’Ambrosio, 33 anni, è nato in Irpino, Bonito, dopo la maturità liceale si è trasferito in Abruzzo, diventando leader di Azione universitaria della D’Annunzio di Chieti e Pescara, fino a ricoprire attualmente l’incarico di presidente nazionale di Azione Universitaria.

“Sono nato politicamente con Azione universitaria, con la rappresentanza studentesca, ed ora tanti temi del giovanile sono al centro della mia proposta, Inoltre sono nati in Irpinia e poi sono venuto in Abruzzo, e dunque un tema a me caro non può che essere quello delle aree interne, della difficoltà che si ha nel portare la loro voce nelle le stanze delle decisioni. Nelle aree interne co sono tanti operatori che sono in difficoltà, faccio solo un esempio, perchè hanno difficoltà a rispettare, anche per lavori pesanti, come quelli edili e di movimento terra, assurdi parametri come la parità di genere imposti dall’Ue per accedere ai finanziamenti”.