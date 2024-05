ELEZIONI EUROPEE: OGGI A CHIETI INCONTRO CON BALLONE E IANNINI ORGANIZZATO DA AZZURRO DONNA

CHIETI – Valeria Toppetti nella qualità di Responsabile Azzurro Donna Abruzzo ha organizzato quattro incontri dedicati alle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Oggi si terrà a Chieti il secondo incontro alle ore 16.30 al Gran Caffè Vittoria e saranno ospiti Antonella Ballone ed Eliseo Iannini, i candidati abruzzesi di Forza Italia alle europee.

Si collegheranno per i saluti iniziali l’On. Catia Polidori Responsabile Nazionale Azzurro Donna, ed a seguire interverranno in presenza Daniele D’Amario sottosegretario Giunta Regionale con deleghe al turismo e alla programmazione, Mauro Febbo membro della Segreteria Regionale di Forza Italia e Sara Marcozzi Responsabile Regionale Dipartimento Ambiente e Territorio.

L’Avv. Toppetti dichiara: “L’Incontro di oggi sarà di centrale importanza poiché la tutela dei Diritti Umani e Fondamentale rappresenta una esigenza giuridica e politica prioritaria sia sul piano nazionale che internazionale e quindi europeo. La Vita, la Salute, la Libertà, la Dignità, la Sicurezza, la Parità e la Autodeterminazione sono i valori fondamentali per la cui tutela bisogna battersi ed essere in prima linea. Noi donne rivestiamo un ruolo da protagoniste sul piano della valorizzazione dei diritti fondamentali per essere portatrici della grande forza generatrice che è innata in noi e che ci permette di portare, all’interno degli organi collegiali amministrativi e cioè nei luoghi importanti in cui si assumono le decisioni per le comunità, il valore del rispetto per i bisogni e le istanze che viviamo ogni giorno come donne, madri, professioniste e lavoratrici”.

I prossimi incontri sono previsti per il 17 maggio a Pescara ed il 24 maggio a L’Aquila. . L’Avv. Valeria Toppetti è altresì impegnata in questo periodo con la propria campagna elettorale essendo candidata nella lista di Forza Italia per le elezioni del consiglio comunale di Pescara che si terranno, unitamente alle elezioni europee, l’8 e 9 giugno prossimi.