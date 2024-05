FURTO IN UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO A PESCARA: POLIZIA SCOVA E DENUNCIA IL RESPONSABILE

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 34 anni, approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti, con un gesto fulmineo, ha afferrato diversi capi di abbigliamento in un negozio del centro dandosi alla fuga, ma una donna, accortasi del furto, lo ha inseguito contattando contestualmente il numero di emergenza.

La Sala Operativa della Questura, mantenendo i contatti con la segnalante, ha fornito costanti indicazioni alle pattuglie che in brevissimo tempo hanno raggiunto il luogo segnalato. La fuga dell’uomo con la refurtiva è stata quindi interrotta dagli equipaggi della Squadra Volante subito intervenuti. Gli agenti, infatti, costantemente impegnati nei servizi di contrato ai reati predatori, lo hanno prontamente intercettato e fermato. E’ stato così accertato che pochi minuti prima, all’interno di un negozio, il 34enne aveva sottratto capi di abbigliamento, per un valore di oltre 300,00 euro. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di fermarlo e recuperare la refurtiva. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato, pertanto, denunciato per furto aggravato.