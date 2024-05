L’AQUILA – Ancora proteste per la cronica carenza di parcheggi in centro storico all’Aquila, con i residenti, ormai esasperati, che contestano quelle considerate ulteriori ingiustizie per il rilascio delle autorizzazioni.

E mentre ci si organizza per formare un Comitato e portare le istanze all’attenzione dell’Amministrazione comunale, un gruppo di cittadini evidenzia: “Facciamo fatica ogni giorno a trovare parcheggio, non ci sono posti sufficienti per i residenti e lavoratori e professionisti non riescono a farsi rilasciare i pass perché non hanno la residenza in centro. Invece, di tanto in tanto, su alcune auto troviamo dei permessi ‘speciali'”.

“È il caso di alcune autorizzazioni, rilasciate in questi giorni, per le auto parcheggiate nei pressi della Corte dei Conti. Permessi, probabilmente, legittimi ma che, vista la situazione, creano non poco fastidio considerando che tolgono ulteriori posti a chi lotta ogni giorno per rientrare in casa o per andare semplicemente al lavoro”, viene spiegato.

“Tra cantieri e lavori in corso, che pure sono fondamentali per il ritorno alla normalità, eliminare anche quei pochi posti auto a disposizione per chi vive e lavora in centro non è più tollerabile – viene sottolineato – Abbiamo dimostrato comprensione e ci siamo adattati a qualsiasi disposizione in questi anni, pur tra gli evidenti disagi, ma ogni giorno viene fuori una novità a complicarci una situazione ormai non più sostenibile. Chiediamo si adoperi un po’ di buonsenso, almeno, nel rilascio delle autorizzazioni”.