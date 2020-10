L’AQUILA: CREATION VETRINA APRE IN CENTRO STORICO NEI LOCALI EX SISLEY, “SCELTA EPOCALE IN UNO DEI LUOGHI PIU’ BELLI D’EUROPA”

L’AQUILA – Aprirà la prima settimana di novembre all’Aquila, in corso Vittorio Emanuele 142, nei locali dell’ex Sisley, Creation Vetrina.

Un’apertura epocale, visto che lo storico negozio degli imprenditori aquilani Cotellessa lascerà la storica sede di Fossa, a pochi chilometri dall’Aquila dove, in piazza Duomo, la storica azienda aveva allestito un albero di Natale di trenta metri di altezza, dodici di diametro, con millequattrocento rami e trentaseimila luci a led.

“Gli ultimi lavori sono quasi ultimati – spiega ad AbruzzoWeb il giovane imprenditore Massimo Cotellessa – siamo pronti per questo passaggio per noi fondamentale. Si chiude un’era, quella di Fossa, cominciata alla fine degli anni ’90, si apre quella del centro storico aquilano”.

“Serviva un negozio giusto, un locale adatto all’idea che avevamo in mente – continua – e lo abbiamo trovato, una location che ci permetterà di lavorare non solo d’inverno, quindi per il periodo natalizio, ma tutto l’anno”.

“Se è stata una decisione difficile in un momento duro per l’emergenza Covid? Ogni imprenditore deve avere una visione ampia, non può guardare a due mesi ma ad anni di distanza. Crediamo molto nelle nostre competenze, siamo convinti che un negozio così sarà ‘incastrato’ alla perfezione in un centro storico, quello della nostra città, destinato a diventare, una volta finita la ricostruzione post-sisma, uno dei più belli d’Europa. E poi, noi aquilani siamo già temprati. Sappiamo come si può rinascere dalle crisi”, conclude. (red.)

Download in PDF©