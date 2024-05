L’AQUILA – Lunedì 13 maggio il Comune dell’Aquila procederà alla consegna delle aree e degli immobili dell’ex autoparco comunale di Via Rocco Carabba al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna in qualità di soggetto attuatore dell’intervento di demolizione a seguito dei danni derivanti dal sisma del 6 aprile 2009.

L’operazione ha una copertura finanziaria pari a 3 milioni di euro, stanziati con la Delibera Cipe 44 del 2012.