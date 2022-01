MONTORIO: SABATO 8 GENNAIO SCREENING COVID GRATUITO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE

MONTORIO AL VOMANO – “Su impulso di Regione Abruzzo, che ha fortemente voluto questa campagna di screening, e con l’autorizzazione della Asl di Teramo, che ringrazio, come tanti altri Comuni del territorio, abbiamo organizzato questa iniziativa, importante per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza. Confidiamo in una grande partecipazione”.

Così, in una nota il sindaco di Montorio al Vomano (Teramo), Fabio Altitonante, nell’annunciare lo screening con tamponi antigenici rapidi anti covid, dedicati esclusivamente agli alunni delle scuole primaria e secondaria, per sabato 8 gennaio, con orario continuato dalle ore 09.30 alle ore 15.00.

I tamponi saranno eseguiti presso il Palazzetto dello Sport di via Pigliacelli in modalità drive through, quindi all’esterno della struttura senza scendere dall’auto.

Non è necessaria la prenotazione. Per velocizzare le operazioni il Comune consiglia di presentarsi con la modulistica già compilata, che è possibile scaricare direttamente dal sito www.comune.montorio.te.it. In alternativa, da venerdì 7 gennaio sarà disponibile in Comune, nelle farmacie e al poliambulatorio.