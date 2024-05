DOMANI LA REGATA DEI TRABOCCHI: LE VELE PUNTANO LA PRUA VERSO VASTO

PESCARA – Nasce nel segno dell’unione e della valorizzazione del territorio la terza edizione della Regata dei Trabocchi Trofeo Banca Generali che prende il via domani mattina, sabato 11 maggio, alle ore 10 nel tratto di mare antistante il porto turistico Marina di Pescara con destinazione Punta Aderci di Vasto.

Trenta miglia marine tra Pescara e Vasto con vista sui classici Trabocchi che caratterizzano la costa e sulla via verde: uno spettacolo per chi avrà l’opportunità di vedere da terra le oltre 30 imbarcazioni di vela d’Altura, tra i 7 e i 22 metri, che si sfideranno in mare per tagliare prima il traguardo, non senza aver fatto un giro di boa di fronte al trabocco Turchino di San Vito, una sorta di inchino al nostro patrimonio paesaggistico.

L’evento è stato presentato questa mattina sulla terrazza della Club House del Circolo Nautico Pescara 2018 che ha organizzato la veleggiata insieme al Circolo Nautico di Vasto.

La competizione consiste nella classica “lunga costiera” che unisce finalità sportiva e valorizzazione del territorio abruzzese attraverso la vela, sport che appassiona sempre più le nuove generazioni.

“Una regata a cui tengo molto – ha detto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri – per la comunicazione e valorizzazione della costa dei Trabocchi, ma anche per sottolineare questa collaborazione che si sta delineando tra circoli nautici. Tutto questo non può che far bene al nostro turismo”.

Anche Patrizia Martelli, assessore allo sport del Comune di Pescara ha sottolineato come il Circolo Nautico di Pescara sia ormai una grande famiglia che ha conquistato nel tempo fiducia diventando una realtà importante per il territorio.

E dello “stringersi insieme per fare squadra” ha parlato Nicola Mastrovincenzo, presidente del Circolo Nautico di Vasto, orgoglioso e consapevole del valore turistico del suo territorio e di come lo sport della vela stia conquistando sempre più adepti tra i giovani, abbandonando l’erroneo cliché di attività per ricchi: “La vela vuole sacrifici, passione e dedizione – ha spiegato – ma sa dare anche tante soddisfazioni come noi verifichiamo portando avanti progetti con le scuole”.

Il district manager di Banca Generali Private Alessandro Di Tunno ha sottolineato come “da sogno di pionieri sia diventato una realtà concreta e incisiva quella del Circolo Nautico Pescara tanto da meritare l’appoggio economico dell’azienda per tante belle iniziative sportive”.

Soddisfatti i delegati CNP della Veleggiata dei Trabocchi, Andrea Di Nicolantonio e Andrea Venditti, già pronti per salire in barca e provare a vincere nelle rispettive categorie.

“Siamo orgogliosi e impegnati in molteplici iniziative – ha detto Alessandro Pavone, presidente del CNP2018 – che culminano con l’arrivo di 700 giovani agonisti della vela italiana nella prima settimana di settembre quando a Pescara si aggiudicheranno il titolo nazionale ben sei categorie veliche all’interno dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio”.

Le premiazioni delle tre categorie e la consegna del trofeo overall Banca Generali ci saranno nella tarda serata di domani, sabato, presso il ristorante Sporting di Vasto.

Domenica 12 le imbarcazioni, prima del rientro a Pescara, prenderanno parte anche alla sfilata della Festa della Madonna di Pennaluce a Vasto.