GROTTE DI STIFFE: OLTRE 6MILA VISITATORI AD APRILE, RECORD DI PRESENZE A PASQUETTA

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Una primavera da incorniciare per le Grotte di Stiffe, che fanno registrare un trend di visitatori in costante crescita. Un andamento ben descritto dai numeri: 6.125 ingressi nel mese di aprile 2024, vale a dire +5% di visitatori rispetto a un anno fa. Sono 1.205, invece, le presenze nella sola giornata di Pasquetta.

“Si tratta del record di ingressi dal 2022, da quando cioè ha avuto inizio il lavoro dell’ATC, l’Azienda Speciale Territorio e Cultura del Comune di San Demetrio ne’ Vestini che gestisce il sito turistico – si legge in una nota – Numeri eccellenti anche per il periodo compreso tra il 25 aprile e il 1 maggio: nelle due date che hanno aperto e chiuso la settimana dei ponti, infatti, sono state 3012 le persone che hanno scelto di visitare le Grotte di Stiffe, oasi naturalistica a pochi km dall’Aquila e nel cuore del Parco Sirente Velino”.

“Promozione, pubblicità, partecipazioni ad eventi fieristici nazionali ed internazionali. È un lavoro capillare e senza sosta quello che stiamo portando avanti come ATC – il commento dell’Amministratore unico dell’Azienda speciale Territorio e Cultura, Giovanni Cappelli – Un’attività, realizzata in sinergia con il Comune di San Demetrio ne’ Vestini, seguita da risultati importantissimi, come testimoniano i numeri delle presenze di aprile e del 1 maggio. Abbiamo investito sforzi ed energie nella comunicazione e nella pubblicità affinché il nome e l’immagine delle Grotte di Stiffe arrivino sempre più lontano, intercettando flussi turistici variegati e sempre nuovi. Non ci fermeremo qui, anzi: sono già in cantiere nuove collaborazioni”.

Alle parole di Cappelli, fanno eco quelle del direttore dell’ATC Victor Casulli: “Al grande lavoro comunicativo – evidenzia – si affianca un’attenzione particolare all’accoglienza dei turisti che scelgono di visitare le Grotte di Stiffe, garantendo un ingresso pratico e ordinato nel sito. Inoltre, la nostra attività comprende un puntuale percorso di formazione e aggiornamento del nostro personale”.

“I grandi numeri già registrati in questa primavera sono di buon auspicio per l’estate che ci aspetta – aggiunge il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini Antonio Di Bartolomeo, che sottolinea quanto – le Grotte di Stiffe richiamino un numero sempre maggiore di turisti e quanto l’attività portata avanti dell’Azienda speciale, in sinergia con il Comune, stia raccogliendo i suoi frutti, contribuendo a promuovere l’immagine e la conoscenza del sito turistico a livello internazionale. Gli eventi che vivacizzeranno l’estate di San Demetrio ne’ Vestini e del suo circondario saranno uno stimolo in più per vivere il nostro territorio e le sue bellezze”.