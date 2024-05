VOTO PESCARA: ECCO I 32 CANDIDATI DELLA LISTA “FUSILLI SINDACO-STATI UNITI D’EUROPA”

PESCARA – “Emozionato, grato, felice di tornare in politica per la sua città”: con questi sentimenti Gianluca Fusilli, candidato a sindaco della coalizione Stati Uniti d’Europa alle elezioni comunali che si svolgeranno l’8 e 9 giugno a Pescara, si è presentato stamattina ai 32 candidati della sua lista, ai cittadini e ai giornalisti in una conferenza stampa che si è svolta nella Sala Figlia di Jorio della Provincia.

Dopo i saluti e gli auguri di Camillo D’Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva, Giorgio D’Ambrosio, segretario regionale del Partito Socialista Italiano, Riccardo Santucci in rappresentanza di + Europa e Danilo Manco dei Radicali Abruzzesi (questi ultimi due anche candidati), la parola è passata al 54enne pescarese, il quale ha spiegato innanzitutto le ragioni della sua candidatura, per poi illustrare i punti salienti del suo programma di governo.

“La mia candidatura è stata lungamente ponderata, e alla fine è stato il cittadino Fusilli a decidere di impegnarsi per questa città”, ha spiegato il candidato sindaco di Stati Uniti d’Europa.

“Questa città deve cambiare, ma l’alternativa che ci è stata proposta non era fatta di idee, bensì di ricatti e di veti. I 5 Stelle non volevano che Italia Viva entrasse nella coalizione che sostiene Costantini con il suo simbolo, e il Pd e il candidato sindaco hanno preferito i veti alle idee. Adesso siamo noi l’alternativa a Masci, a un’amministrazione che in cinque anni non è stata capace di portare a termine un’opera in modo definitivo”.

In vista della fusione con Montesilvano e Spoltore, in programma dal 2027, Pescara avrebbe dovuto portarsi avanti con le infrastrutture informatiche, con la riorganizzazione dei servizi e con la viabilità. “Invece – ha proseguito Fusilli – ci troviamo a vivere in una città a metà. Si punta ad avere un porto alla San Francisco, con un molo di grande attrazione. Ma del molo passeggeri, quello che davvero deve servire alla città per portare turismo, non c’è neanche l’ombra. Le nostre autostrade hanno perennemente i lavori in corso, per non parlare della Circonvallazione e delle sue gallerie. L’aeroporto è un’altra infrastruttura a metà, quando si potrebbe mettere in atto una contrattazione con il ministero della Difesa per l’utilizzo di parte della struttura militare che, si spera, non debba mai essere utilizzata. La stazione ferroviaria è a metà, con l’alta velocità che appena ci sfiora, così come l’Università, che ha la mensa a tre chilometri e alla quale servono spazi e strutture per lo sport e il tempo libero”.

Gli altri temi sensibili della campagna elettorale di Fusilli riguardano la pulizia della città, la sicurezza, il completamento sostenibile del sistema di trasporto sulla strada parco, la doverosa istituzione della DEA di secondo livello per l’ospedale di Pescara, il funzionamento dei servizi sanitari territoriali e il recupero del fiume e delle sue sponde. «In poche parole una migliore qualità della vita, per fare in modo che i cittadini possano essere soddisfatti della loro scelta di vivere a Pescara».

Chi è GIANLUCA FUSILLI

Nato il 18 settembre 1969 a Chieti, Gianluca Fusilli è di Pescara, è laureato in Economia e Commercio con lode all’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara ed è un Agente generale di UnipolSai Assicurazioni. Dal 2019 è anche un imprenditore della ristorazione. Sposato e padre di due figli, Fusilli vanta una lunga militanza e carriera politica. È stato eletto giovanissimo consigliere di circoscrizione e poi consigliere comunale. Dal 1994 è stato segretario provinciale dei Giovani Popolari; nel 1997 segretario cittadino del Partito Popolare Italiano e quindi segretario della Margherita e del Partito Democratico di Pescara. Dal 7 ottobre 2014 al 22 marzo 2018 è stato Deputato della XVII Legislatura per il PD, componente degli organi parlamentari IV Commissione (Difesa) e Capogruppo Pd nella Commissione di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Nel 2019 ha seguito l’ex leader del PD ed ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi in Italia Viva, e dal 2023 è componente dell’assemblea nazionale di IV. È candidato sindaco della lista “FUSILLI SINDACO – STATI UNITI D’EUROPA” alle elezioni comunali di Pescara dell’8 e 9 giugno 2024.

Chi sono i 32 candidati della lista “FUSILLI SINDACO – STATI UNITI D’EUROPA”

Carmine Ciofani (Avezzano, 1955); Lucia Battista (Cupello, 1951); Paolo Caioni detto Paolo (Pordenone, 1986); Francesca Campanelli (Roma, 2002); Giancarlo Carpiani (Pescara, 1954); Stefano Ciccocelli (Sant’Omero, 1994); Rita Consorte (Pescara, 1976); Candida D’Alberto (Pescara, 1975); Dino Del Colombo (Cepagatti, 1958); Alessandro Di Camillo (Avezzano, 2002); Valerio Di Domizio (Pescara, 1998); Sergio Di Marcantonio (Pescara, 1953); Giulia Ester Giuliani (Napoli, 1975); Gabriele Giuliano detto Pizzilone (Pescara, 2002); Maria Teresa Guardiani (Tocco da Casauria, 1953); Mario Valter Lattanzio (Serramonacesca, 1954); Michele Luciani (Pescara, 1943); Danilo Manco (Atri, 2004); Liiliana Matarazzo (Chieti, 1953); Fabrizio Mincarini (Mosbach, Germania, 1966); Carmela Mischitelli (San Giovanni Rotondo, 1982); Irene Palumbo (Pescara, 1987); Veronica Pomante (Chieti, 1967); Silvana Prosperi (Pescara, 1950); Walter Sangiorgio (Pescara, 1996); Riccardo Santucci (Pescara, 2005); Stefano Sassano (Pescara, 1973); Vittoriano Severo (Pescara, 1963); Massimo Sfamurri (Penne, 1949); Giuseppe Tavani detto Pippo (San Vito Chietino, 1953); Paolo Visci (Avezzano, 1946); Deborah Giannantonio (Popoli, 1969).