NASCE L’UNIONE DEI COMUNI “CITTA’ DELLA MAIELLA”, FIRMATO ATTO COSTITUTIVO

PESCARA – Assicurare servizi più efficaci ed efficienti a tutti i cittadini, oltre a promuovere attività e progetti di interesse comune.

Oggi è stato firmato l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni “Città della Maiella” da parte dei nove sindaci dei Comuni di Lettomanoppello, San Valentino, Turrivalignani, Caramanico, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Roccamorice, Serramonacesca e Abbateggio, assistiti dal segretario comunale Gianpaolo De Frenzi.

“Tra le varie motivazioni che hanno guidato questo importante passo – si legge in una nota -, vi sono la volontà di garantire un migliore presidio dei servizi pubblici locali e di valorizzare il patrimonio culturale attraverso azioni di promozione territoriale. Riconosciamo e promuoviamo le autonomie locali, lavorando per lo sviluppo e l’integrazione dei territori dei nostri Comuni aderenti”.

“Questo approccio è fondamentale per migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti alle nostre comunità, preservando e promuovendo le specificità e le autentiche caratteristiche di ciascun Comune, elementi che arricchiscono l’offerta culturale e potenziano il turismo locale. Siamo consapevoli che il successo di questa Unione dipenderà non solo dall’impegno e dalla partecipazione attiva di ciascun Comune coinvolto, ma anche dalla collaborazione convinta di tutti i cittadini. Pertanto, li invitiamo a non farci mai mancare la loro indispensabile collaborazione per contribuire a costruire un futuro migliore per le giovani generazioni delle nostre comunità, in modo che possano scegliere di rimanere nel loro territorio senza dover affrontare sacrifici o rinunce”.