POLIZIA TERAMO: “SIAMO STANCHI, GARANTITO ORDINE PUBBLICO EVENTI ESTIVI IN CARENZA ORGANICO”

TERAMO – “‘Siamo stanchi’: è il grido di protesta che ha raccolto il sindacato di Polizia Siap della provincia di Teramo dopo la moltitudine dei servizi svolti dagli uomini e le donne della Polizia di Stato nell’estate appena passata, animata da numerose sagre e concerti che, se da un lato hanno movimentato le città, dall’altra hanno messo in grave difficoltà il già carente organico della Polizia”.

È quanto si apprende in una nota della segreteria del sindacato di Polizia Siap della provincia di Teramo.

“Per assicurare tali eventi estivi infatti, la Questura di Teramo ha necessariamente dimezzato gli uffici burocratici, non avendo l’organico adeguato a garantire l’ordine pubblico. In questo contesto, a molti poliziotti sono state differite o negate le ferie estive o, nel caso in cui siano state concesse, al ritorno in servizio sono stati costretti a recuperare il lavoro con straordinari, per bilanciare l’assenza dal proprio ufficio”.

“Con l’inizio della nuova stagione calcistica, laddove i servizi di ordine pubblico sono facilmente programmabili, questa segreteria ha incontrato il questore di Teramo, il dottor Carmine Soriente per valutare possibili soluzioni alla tematica, considerando anche le recenti e non poche diminuzioni d’organico dovute ai pensionamenti, non è stato possibile rinvenire alternative valide tranne la speranza di un incremento dell’organico attuale”, prosegue la nota.

“Oltretutto, a seguito di accordi societari, in questa Provincia è stata accolta la squadra del Monterosi Tuscia, proveniente dalla provincia di Viterbo, che ha causato gravi conseguenze nell’organizzazione dei servizi di ordine pubblico. L’argomento è stato affrontato anche con il signor prefetto della Provincia di Teramo, il dottor Fabrizio Stelo, evidenziando le gravi ripercussioni sulla gestione dei servizi, chiedendo allo stesso di intercedere sulla criticità esposta, in ragione, anche del fatto che la società sportiva Pineto Calcio tornerà a giocare le competizione casalinghe in provincia”.

“Oltre al danno, arriva anche la beffa; i tanto attesi rinforzi previsti per il mese di dicembre 2023 non arriveranno, seppur questa Segreteria, in aggiunta a quanto denunciato nell’ottobre del 2022 in merito alla grave carenza organica della Questura e del Commissariato di Atri, in data 4 settembre 2023, ha interessato con una nota dettagliata riguardo alla situazione del personale della provincia di Teramo alla Segreteria Nazionale, prontamente girata al Superiore Ministero”.

“In data 26 ottobre 2023 si è svolta la Direzione Nazionale del sindacato Siap, con la partecipazione del segretario generale provinciale Raffaele Loiacono in qualità membro dirigente, ove sono state affrontate le tematiche di carattere nazionale e di carattere locale. In seno alla riunione è intervenuto il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, il dottor Nicola Molteni, che ha aggiornato i partecipanti sulle tematiche discusse in sede di riunione. A seguire il segretario Raffaele Loiacono si è intrattenuto con l’ospite ed il segretario generale nazionale, il dottor Giuseppe Tiani, affrontando i problemi della provincia di Teramo su esposti che sono comuni alle altre realtà nazionali, ottenendo delle rassicurazioni sulle carenze organiche che saranno colmate a breve, con la conclusione dei prossimi corsi di formazione”.

“L’auspicio, che seppur definiti i piani di potenziamento delle Questure, alla luce del confronto avvenuto nella giornata del 26 ottobre u.s., si possa ancora ottenere l’assegnazione di personale già dal mese di dicembre prossimo. Il segretario Raffaele Loiacono ha inoltre invitato il sottosegretario dottor Nicola Molteni a visitare la provincia teramana, che accoglie una fascia costiera di oltre 80 km e numerose cittadine densamente popolate, che nel periodo estivo aumentano la loro densità in maniera esponenziale e rendono necessaria l’istituzione di un posto di polizia permanente sulla fascia costiera. Nei giorni seguenti sarà cura di questa segreteria incontrare nuovamente le autorità locali e gli esponenti politici al fine di incitarli a predisporre azioni adeguate per colmare il gap degli organici della polizia di Stato della provincia di Teramo”, conclude la nota.