PREMIO INTERNAZIONALE DANZA: ART NOUVEAU CONQUISTA IL SECONDO POSTO, PLAUSO DAL SINDACO DELL’AQUILA

L’AQUILA -“Desidero rivolgere un plauso pubblico al Centro danza Art Nouveau diretto da Ornella Cerroni che domenica scorsa, a Rieti, con un gruppo di 39 ballerini tra i 12 e i 28 anni è entrato nella rosa più prestigiosa del Gala presso il Teatro Flavio Vespasiano, conquistando il secondo posto in occasione del Premio internazionale Danza Città di Rieti, considerato il più prestigioso e difficile d’Italia”. È quanto afferma il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Un traguardo che riempie d’orgoglio la nostra intera comunità considerando che la composizione coreografica creata dai maestri Simone Pergola ed Alessio Colella per il corpo di ballo aquilano è stata intitolata ‘Multiverso’, ad evocare la commistione di stili tra il classico e l’hip hop che l’ha caratterizzata, ma anche come chiaro richiamo al tema del dossier con il quale L’Aquila si è aggiudicato il titolo di Capitale italiana della cultura 2026: insomma, la conferma dell’abbraccio – ideale e reale – che abbiamo immaginato e stiamo concretizzando con la città di Rieti, assieme alla cui municipalità abbiamo costruito la candidatura”.

“Congratulazioni anche a Pergola e Colella, che hanno vinto il premio al merito Piero Fasciolo, fondatore del Pid Rieti”, aggiunge Biondi.

“Mi piace pensare, e sono convinto”, continua il sindaco, “che sia solo l’inizio di quello che sarà uno scambio costante e proficuo – e che non riguarderà solo le istituzioni ma pervaderà ogni realtà culturale – tra L’Aquila e Rieti, coinvolta a pieno titolo nel ricco programma di iniziative che abbiamo progettato per il 2026, per esplorare la complessità e la ricchezza culturale e ambientale che caratterizzano le due città e i borghi circostanti”.

“Quella di domenica a Rieti è stata una competizione internazionale – alla 33esima edizione e di primissimo livello artistico e formativo – il che dimostra, peraltro”, conclude Biondi, “quale fucina di talenti, nei settori più disparati, sia la città dell’Aquila, capace di esprimere eccellenze in molteplici discipline”.