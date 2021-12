QUIRINALE, PAOLUCCI (PD): “FAVOREVOLE A CAPOGRUPPO M5S MARCOZZI TRA GRANDI ELETTORI ABRUZZO”

L’AQUILA – “Sui delegati della Presidenza della Repubblica è consuetudine che le minoranze indichino l’esponente del maggior gruppo delle opposizioni. Dunque mi trova favorevole la possibile convergenza sulla proposta che potrebbe venire dal gruppo regionale del M5S. Se il movimento dovesse indicare la capogruppo, Sara Marcozzi, candidata per altro per ben due volte alla Presidenza della Regione, troverebbe il mio sostegno con la ulteriore e determinante convinzione che saprà rappresentare la Regione tutta e i gruppi di opposizione”.

Così il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, sulla discussione in atto tra le forze politiche abruzzesi in rifermento alla indicazione dei tra Grandi Elettori della Regione Abruzzo che prenderanno parte alla elezione del Capo dello stato prevista in marzo.

Secondo quanto si è appreso, la maggioranza di centrodestra indicherà il presidente della Giunta, Marco Marsilio, di FdI, e il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri.

Le parole di Paolucci danno il via libera alla pentastellata Marcozzi, che guida il gruppo più numeroso con sei consiglieri, anche se il consigliere regionale Marco Cipolletti è passato al Grippo Misto e tra i cinque non c’è compattezza come conseguenza delle scissioni e turbolenze nazionali.