REGIONALI: MARINELLI, “IN MANIFESTI MARSILIO ‘CRESCIAMO ANCORA’, MI CHIEDO RISPETTO A COSA…”

L’AQUILA – “In questi giorni sono comparsi i manifesti del presidente Marco Marsilio che dice ‘cresciamo ancora’, ma mi verrebbe da chiedergli, ‘cresciamo ancora rispetto a cosa’? Nessun abruzzese se paragona la sua condizione attuale a quella di cinque anni fa percepisce di essere cresciuto, di avere visto la propria condizione di vita migliorata”.

Così nell’intervista streaming il segretario regionale del Partito democratico, Daniele Marinelli, su elezioni regionali del 10 marzo, liste e coalizione a sostegno del candidato presidente Luciano D’Amico, ex rettore dell’Università di Teramo.

“Registriamo un clima molto buono, molto positivo in particolare intorno alla candidatura di Luciano D’Amico, che è una candidatura molto forte, convincente, autorevole e lui si sta adoperando molto per girare i territori. Ha scritto il programma insieme agli abruzzesi e alle abruzzesi, e questo credo sia già un fatto molto importante, che segna una grande novità”.

E poi Marinelli va all’attacco del centrodestra di Marsilio, ricandidato di Fdi: “Abbiamo una destra romana che si occupa poco delle vicende abruzzesi. Noi abbiamo bisogno di tornare invece a discutere delle priorità dell’Abruzzo, che sono innanzitutto legate alla sanità, alle infrastrutture, alla mobilità, ai trasporti, alla necessità di far ripartire questa regione che è andata indietro dal punto di vista economico. Si pensi all’emigrazione giovanile in particolare che è tripla rispetto a quella del resto del paese su tutto questo. Noi dobbiamo essere in grado di dare delle risposte molto chiare e comprensibili, che facciano percepire all’Abruzzo che davvero ci può essere un grande cambiamento. Dobbiamo aprire una stagione totalmente nuova per questa regione”.

LA DIRETTA