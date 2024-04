SULMONA – “È la vittoria di tutti noi, di un intero comprensorio che ha creduto nel nostro progetto e nella Forza di Fare, riconfermando la fiducia. Esprimere per tre volte un consigliere regionale dimostra tutta la forza e la capacità organizzativa di un gruppo che ha compiuto nuovamente una straordinaria impresa. Con grande onore, orgoglio e tenacia proseguirò a lavorare per contribuire alla crescita e al benessere del nostro territorio. Abbiamo vinto insieme e va a voi l’applauso più grande”.

Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia, consigliere uscente eletto nell’Udc e riconfermato alle elezioni del 10 marzo scorso nelle fila di Noi Moderati.

Nella nota, Scoccia, ex An, da anni sindaco del comune di Prezza, nella passata legislatura è stata a lungo tra i banchi della opposizione, poi tornata nel finale del mandato nei ranghi del centrodestra: nel sottolineare di essere la unica eletta del territorio alle scorse elezioni con 5282 voti, ha fatto il resoconto dell’evento “in grande stile”, con cui ha voluto “ringraziare sostenitori, amici, simpatizzanti che hanno riempito il salone di un hotel di Sulmona in cui ieri si è svolta la festa per la sua rielezione.

Presenti, insieme ai sindaci del territorio, il sottosegretario di Stato all’Agricoltura Luigi D’Eramo, coordinatore regionale della Lega, il consigliere regionale di FdI Paolo Gatti e il segretario regionale di Noi Moderati, Paolo Tancredi, più volte consigliere regionale e parlamentare, i quali hanno riservato parole di elogio per Scoccia, “ottima amministratrice”.

Gli intervenuti hanno anche spiegato come “Marianna conosca bene i valori del rispetto reciproco e del lavoro costante, caratteristiche fondamentali per raggiungere grandi obiettivi”.

“L’importante riconoscimento del ruolo di vicepresidente è la giusta dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto fino ad oggi e sarà lo strumento attraverso cui affrontare con maggior peso politico le problematiche del nostro territorio e della regione Abruzzo – è stato detto ancora. Scoccia è moglie dell’esponente civico Andrea Gerosolimo, ex consigliere ed assessore regionale ai tempi della amministrazione di centrosinistra guidata dall’attuale deputato dem Luciano D’Alfonso. Nella successiva legislatura, primo mandato del presidente, Marco Marsilio, di FdI, riconfermato insieme alla coalizione di centrodestra il 10 marzo scorso per la prima volta nella storia della Regione, si è candidata nel centrodestra con l’Udc nonostante i veti dello stesso Marsilio e dello stesso D’Eramo, peraltro amico ai tempi di An, ieri invitato alla sua festa.