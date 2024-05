TELESPAZIO: MAGNACCA, “ABRUZZO PROTAGONISTA DELLA SPACE ECONOMY”

AVEZZANO – “Con Telespazio l’Abruzzo protagonista della Space economy in Europa in partenariato con Paesi come Francia e Spagna. La Space economy sta diventando sempre più importante per l’economia globale e impatterà in maniera decisiva anche in altri settori della nostra economia come l’agricoltura, industria e l’energia, oltre che per la difesa e la sicurezza. Apre nuove prospettive per la crescita economica della nostra Regione attraverso le linee programmatiche dei prossimi anni tracciate dal presidente Marco Marsilio“.

Così, in una nota, l’assessore regionale alle Attività produttive e Lavoro Tiziana Magnacca partecipando questa mattina presso il Centro spaziale del Fucino alla presentazione del progetto U-ELCOME, che prevede l’utilizzo di droni per il trasporto di farmaci in borghi difficilmente accessibili o in zone remote.

Sperimentazione che interesserà i comuni di Celano, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini e Castelvecchio Subequo.

“È un centro d’eccellenza che ci inorgoglisce in un contesto continentale che vede l’Abruzzo al centro dell’Europa. Un progetto che ha ricadute dirette nel territorio con l’obiettivo di avvicinare il servizio sanitario ai bisogni dei cittadini rispondendo a quella esigenza di prossimità con un partner tecnologico così importante frutto dell’accordo tra Asl1, i comuni del dell’area del Comitato ristretto dei sindaci della Asl e al parco regionale Sirente Velino”, conclude l’assessore Magnacca.