TROFEO VESMACO PATTINAGGIO VELOCITA’: BUONA PROVA ATLETI DEL CPGA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Da venerdì 3 a domenica 5 maggio si è svolto il Trofeo nazionale Vesmaco di pattinaggio velocità nella Città di Senigallia.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano ha presentato 17 atleti di cui 11 del settore giovanile classificandosi al 22° posto sulle 69 totali società partecipanti.

Tutti gli atleti della giovanile del Cpga hanno dimostrato di riuscire a competere con disinvoltura anche in un trofeo con tantissimi concorrenti iscritti e di alto livello tecnico. La squadra agonistica è stata seguita da Alessandra Susmeli, allenatrice federale e componente dello staff della nazionale italiana di pattinaggio, oltre che campionessa del mondo e primatista mondiale. I giovanissimi ed esordienti, affidati al tecnico Mario Miconi, sono stati eccezionali, hanno avuto la capacità di scontrarsi con avversari provenienti da tutta l’Italia.

Federica Di Natale è risultata quarta classificata nella 10.000 ad eliminazione Ludovica Dionisio settima nella 10.000 ad eliminazione, Stella Parisse settima nella 2000 punti

Tutti i risultati sono consultabili sul sito della Federazione Pattinaggio all’indirizzo https://www.fisr.it/corsa/risultati.html

HANNO PARTECIPATO

Cat. Giovanissimi:

1. Lucrezia Venditti

2. Aurora Ciotti

3. Vittoria Gianfelice

4. Tommaso Cococcia

Cat. Esordienti:

Ilaria Volpe

Aurora Chinnici

Melissa Di Muzio

Beatrice Bellassai

Martina Bonanni

Chiara Bologna

Elisa Cococcia

Cat. Ragazzi 12 anni

Stella Parisse

Giorgia De Nicola

Cat. Ragazzi

Alice Volpe

Beatrice Caserta

Cat. Allievi

Ludovica Dionisio

Senior

Federica Di Natale

Assenti per problemi personali tantissimi atleti: Michela Mannucci, Fabio Cassani, Carla Di Stefano, Lisa Santucci, Elisa D’Alessandro, Asia Ponzi, Alessandra Bastioni, Chiara Scartozzi, Azzurra Bastioni, Benedetta Cassani, Sara Cassitti, Giada Giordani, Asia Scarsella, Stefano Santoro, Kamber Skenderaj, Vittoria Zarra, Matteo Liberati, Melissa Pasqualone

PATTINAGGIO ARTISTICO

Rientra in gioco la nostra Alessandra Aurora Cucchiella, 19 anni, in questo trofeo Nazionale organizzato dalla skating Academy delle sorelle Cantelli, dopo un serio infortunio che l’ha tenuta lontano dagli allenamenti per circa tre mesi.

Ha partecipato nella categoria “Singolo Categoria Nazionale D-F” piazzandosi al secondo posto del podio, conquistando quindi una preziosa medaglia d’argento dietro a Alessia Cancellu e davanti a Sebastiano Valeri .

Alessandra Cucchiella è allenata dall’allenatrice federale Maria Grazia Ordinelli e seguita dalla pluridecorata campionessa del mondo Debora Sbei.

In dettaglio il podio della categoria “Singolo Categoria Nazionale D-F”

CANCELLU ALESSIA ASD TUSCIA SCATING

CUCCHIELLA ALESSANDRA CENTRO POLISPORTIVO GIOVAMNILE AQUILANO

SEBASTIANO VALERIA MONTESILVANO SKATING ACADEMY

