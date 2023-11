VIOLENZA DI GENERE, “INNER WHEEL L’AQUILA”: SIMBOLICA TELA DI PENELOPE E CAMMINATA MOTIVAZIONALE

L’AQUILA – “Un grido che parte da lontano, quello dell’Inner Wheel L’Aquila, e si unisce ad altri attraverso questo particolare manufatto, la ‘Tela di Penelope’, realizzato come manifestazione di allarme sociale contro la violenza sulle donne. La tela, infatti, è legata ad un progetto distrettuale del 2021 che partì da Spoleto e si ritrovò benedetta ad Assisi in ricordo di tutte le Donne vittime di violenza, assieme alle altre opere realizzate da tutte le socie dei 40 club delle 6 regioni del distretto 209 Iw Italia, Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna”.

Così in una nota dell’associazione “Inner Wheel L’Aquila” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’iniziativa del gruppo, oggi, è stata quella dell’esposizione della simbolica tela in piazza Palazzo. Domani è prevista la “camminata motivazionale”, un altro particolare progetto solidale Inner Wheel di raccolta fondi a sostegno del centro antiviolenza dell’Aquila. Un evento che racchiude in sé la testimonianza del bisogno di aiuto e sostegno che deve esserci sempre tra donne, unite contro ogni forma di violenza.

“Queste tele, da allora, vengono riproposte dalle innerine in svariati ambiti e luoghi delle loro città ed è per questo che, nel tempo, hanno acquisito un potente valore simbolico che continua a crescere e farsi sentire. Un grazie particolare quest’anno è dedicato dal club di L’Aquila a Francesca e Lello, titolari del negozio storico aquilano Panarelli, che hanno sostenuto la loro associazione in questo progetto itinerante esponendo oggi, e per tutta la giornata, la simbolica tela nella loro balconata di piazza Palazzo in centro storico”, conclude la nota.