A14: CHIUSURE NOTTURNE CASELLO DI LANCIANO

LANCIANO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di sostituzione di un portale e per lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Lanciano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 maggio, in entrata verso Pescara;

-dalle 22:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 maggio, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari;

-dalle 22:00 di sabato 27 alle 5:00 di domenica 28 maggio, in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Ortona;

in uscita per chi proviene da Bari: Val di Sangro.