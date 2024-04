CALCIO: SERIE D, L’AQUILA VOLA ANCORA. SAMB SCONFITTA AL “GRAN SASSO-ACCONCIA”, TIFOSI IN DELIRIO

L’AQUILA – Ieri, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, L’Aquila 1927 batte la Sambenedettese e continua a sognare di raggiungere, nel big match valido per la 30esima giornata del girone F di Serie D, la capolista Campobasso distante quattro punti a quattro giornate dal termine della stagione e vittoriosa in casa contro lo United Riccione (3-1 il finale in terra molisana).

In uno stadio “Gran Sasso-Acconcia” con 5mila spettatori (600 i tifosi ospiti al seguito) e all’indomani del quindicesimo anniversario del terremoto del 6 Aprile 2009 – splendida la coreografia in nero e verde della curva sud dell’Aquila in memoria dei 309 martiri del sisma, bellissimo lo striscione dei supporter della Samb in ricordo della tragedia – i rossoblu di mister Roberto Cappellacci hanno sconfitto per uno a zero (autorete di Sbardella al minuto numero 16 del secondo tempo) i rossoblu marchigiani che scivolano così a 54 punti, in terza posizione, a quattro lunghezze dagli aquilani ora secondi e speranzosi di un finale di stagione a dir poco entusiasmante.

A fine match, nel tripudio per i padroni di casa e per un pubblico sempre più numeroso perché convinto della bontà del progetto societario, è partito il coro riferito al sogno della Serie C. (r.s.)