CONNUBIO TRA NATURA E CERASUOLO D’ABRUZZO NELLA RISERVA REGIONALE DI POLLUTRI

POLLUTRI – Si terrà sabato 11 maggio 2024, nella Riserva Naturale Regionale Bosco di Don Venanzio a Pollutri (Chieti), la seconda edizione di Naturalmente Rosa, evento dedicato alla promozione e conoscenza del Cerasuolo d’Abruzzo DOC organizzato da AIS Abruzzo (Associazione Italiana Sommelier), in collaborazione con Legambiente, Cooperativa Greenwilli e DMC Costa dei Trabocchi.

L’anno scorso si è tenuta la prima edizione della manifestazione e numerose persone hanno partecipato per ascoltare gli interventi di produttori e relatori che hanno offerto una panoramica sul settore e per degustare le numerose sfumature del Cerasuolo, un vino abruzzese che si sta facendo apprezzare sempre di più. L’AIS è infatti impegnata in numerose attività che danno voce a una varietà di realtà produttive, offrendo agli appassionati l’opportunità di vivere esperienze coinvolgenti e culturalmente arricchenti in contesti di pregio, a contatto con la natura come la suggestiva cornice verde della Riserva, per offrire serate all’insegna del buon vivere. Quest’anno sarà ospite dell’iniziativa la regione Puglia con il presidente regionale AIS Puglia, Giacomo D’Ambruoso e una rappresentanza di vini rosati pugliesi in degustazione. Da anni la Puglia si adopera e promuove con successo eventi destinati ad un ampio pubblico di appassionati e di addetti ai lavori per scoprire e degustare il vino rosato. Un’occasione di confronto e dibattito, ma anche di scambio e di amicizia con altre realtà.

“Siamo orgogliosi di organizzare questa seconda edizione di Naturalmente Rosa – dichiara Angela Di Lello presidente di AIS Abruzzo – il Cerasuolo d’Abruzzo è un vino che rappresenta l’eccellenza del nostro territorio e siamo certi che questo evento sarà un’occasione per valorizzarlo e farlo conoscere al grande pubblico. È un’opportunità unica per riflettere sul legame profondo tra viticoltura, ambiente e clima. Grazie alla splendida cornice della riserva naturale regionale Bosco di Don Venanzio e alla suggestiva atmosfera della Casina dei D’Avalos, offriamo uno spazio dove la passione per il vino si intreccia con la consapevolezza ambientale. In un mondo dove le condizioni climatiche influenzano sempre più le produzioni agricole, è fondamentale promuovere un approccio sostenibile alla viticoltura. Naturalmente Rosa non è solo un’occasione per gustare il delizioso Cerasuolo d’Abruzzo, ma anche per celebrare uno stile di vita sano e responsabile, con il consumo consapevole e moderato del vino. Quest’anno, siamo onorati di accogliere la Regione Puglia che porterà con sé una rappresentanza di vini rosati contribuendo così a ampliare la prospettiva di questo evento!”.

“Sarà l’occasione – aggiunge Silvia Tauro, Presidente Legambiente Abruzzo – per ragionare insieme sulle sfide epocali che abbiamo di fronte e che ci impongono un rinnovato impegno nella battaglia a favore dell’agroecologia, unica via capace di unire innovazione e ricerca, tradizione e salvaguardia di territori e biodiversità. Per un’agricoltura giusta, sana, sostenibile ed etica, serve puntare tutto sulla sostenibilità delle filiere, sullo sviluppo dell’agricoltura biologica, alzando l’asticella dell’agricoltura integrata e sulla lotta senza quartiere all’illegalità. Un evento che proverà a raccontare il giusto rapporto tra agricoltura e transizione ecologica, al centro anche dell’ultimo schema di Decreto Legge sugli aiuti all’agricoltura che ha provato a trovare un punto di equilibrio nelle giuste risposte alla transizione energetica in atto, a partire dall’agrivoltaico.”

Ruolo importante avrà anche la crescita dell’enotorurismo e su questo è forte l’impegno della Legambiente e di AIS che proprio allo scorso Vinitaly hanno sottoscritto insieme a Città del Vino un protocollo d’intesa che va in questa direzione.

“La Costa dei Trabocchi oggi è tra i laboratori di eccellenza della nostra Regione – conclude Giuseppe Di Marco, Presidente DMC Costa dei Trabocchi – per sperimentare appuntamenti come Naturalmente Rosa che hanno la forza di unire e tenere insieme territorio, ambiente, cultura e prodotto, oltre che accompagnare la crescita dell’enoturismo come segmento turistico di eccellenza della nostra destinazione turistica. C’è un importante lavoro da fare e i tempi sono maturi per cogliere la dimensione di questa sfida, rafforzando il gioco di squadra e puntando al valore della Costa dei Trabocchi non solo come brand turistico ma anche come sinergia d’azione nella promozione dei nostri prodotti di eccellenza e dei nostri attrattori turistici.”

Il programma della giornata prevede: dalle 16:00 una passeggiata nella Riserva Naturale con guida ambientale, coffe break dedicato e spazio letture a cura di Menabò; alle 17:30 un Convegno “Sfide ed opportunità del vino rosa” modera Stanislao Liberatore – giornalista e sommelier Ais, alle ore 19:00 apertura banchi d’assaggio “Gusto Rosa” con abbinamento gastronomico “Parchi a Tavola” e intrattenimento musicale con il gruppo “Le Chat Rouge”.