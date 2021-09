COVID, MARSILIO: “ABRUZZO TRA PRIME REGIONI PER PRONTO SOCCORSO E POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA”

PESCARA – “L’Abruzzo è prima o seconda regione in Italia nella realizzazione dei Pronto soccorso, dei posti letto in terapia intensiva e sub- intensiva, facendo gare, senza affidamenti diretti. In 90 giorni abbiamo preso uno scheletro a fianco dell’ospedale di Pescara, e lo abbiamo trasformato in un ospedale Covid all’avanguardia, anche qui con una gara, e con un ribasso d’asta e i risparmi ora li impegneremo per il Pronto soccorso dell’Aquila”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a Pescara, all'”Abruzzo Economy Summit”, conferenza regionale sui temi dell’economia, della crescita e dello sviluppo.