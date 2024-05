EUROPEE: CUCCHIARELLA, “CASE GREEN, SICUREZZA E INFRASTRUTTURE, CON LA LEGA PER CONTARE IN UE”

L’AQUILA – “Dalle politiche sulle case green alla sicurezza, dalle infrastrutture al turismo e alla tutela del Made in Italy, sono tante le battaglie portate avanti dalla Lega in Europa in questi anni e, ora più che mai, è necessario continuare su questa strada per lo sviluppo dei nostri territori”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Laura Cucchiarella, assessore al Comune dell’Aquila, unica donna candidata in Abruzzo, in quota Lega, alle Europee di giugno.

“Ringrazio il segretario regionale Luigi D’Eramo che ha voluto la mia candidatura, mi riempie di orgoglio poter vivere questa esperienza – ha aggiunto – La campagna elettorale è cominciata con entusiasmo dall’ascolto con i cittadini ma restiamo sempre con i piedi per terra, sappiamo che una regione piccola come l’Abruzzo avrà più difficoltà ad eleggere un rappresentante rispetto ad altre grandi regioni del sud”.

Per quanto riguarda i temi: “Abbiamo ben recepito l’importanza di politiche green che possano essere realmente sostenibili e, proprio per questo, abbiamo bisogno di una politica più attenta alle peculiarità dei nostri territori e, partendo dalle classificazioni energetiche, occorre superare i parametri imposti dalle direttive Ue che in molte zone del Paese, si pensi alle aree rurali, sono difficili da rispettare”.

E ancora: “C’è poi questione sicurezza, legata alle quote di immigrazione dei vari Stati Ue, senza tralasciare la tutela del Made in Italy e dei nostri marchi, e ancora il grande tema delle infrastrutture, elemento fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico della nostra regione”.