FURTO SVENTATO A ROIO: PALUMBO: “LA SCARSA ILLUMINAZIONE NELLE FRAZIONI AQUILANE AGEVOLA I LADRI”

L’AQUILA – “L’ennesimo tentativo di furto a Roio, questa volta relativo ai discendenti di rame presso un aggregato appena ristrutturato nella frazione di Santa Rufina, riporta all’attenzione l’esigenza di contrastare un fenomeno sempre più diffuso con tutti gli strumenti possibili”. Lo afferma il consigliere comunale aquilano Stefano Palumbo.

“Molti cittadini, ad esempio, lamentano tra i vari fattori che rendono poco sicuri i nostri paesi, oltre al degrado in cui versano, anche l’assenza di illuminazione, istanza di cui mi sono fatto in più occasioni portavoce. Eppure, proprio l’installazione di nuovi punti luce all’interno dei centri storici in ricostruzione era uno di quelli contenuti in un ordine del giorno presentato nel 2022 da alcuni consiglieri di maggioranza e votato all’unanimità. Cosa si è fatto in questi 2 anni? Quanti di quegli indirizzi espressi dal consiglio sono stati messi in atto? Una cosa è certa, la situazione impone al governo cittadino di recuperare il tempo perduto e dare le risposte che i residenti delle frazioni e del centro storico dell’Aquila attendono ormai da troppo tempo”.