GIUBILEO 2025 DI ROMA: PRESIDENTE COMMISSIONE NANNI, “CREARE ASSE CON L’AQUILA CAPITALE DEL PERDONO”

L’AQUILA – “E’ fondamentale che in vista del Giubileo Roma organizzi delle iniziative insieme alla città de L’Aquila riconosciuta da Papa Francesco come la capitale del perdono”.

Così in una nota Dario Nanni, presidente della Commissione Giubileo durante la presentazione del libro di Angelo De Nicola “Il primo giubileo della storia, la Perdonanza di Celestino V”.

“L’Aquila è soltanto ad un’ora da Roma ed è la sesta città d’Italia come numero di monumenti presenti, sarebbe un connubio naturale quello di organizzare iniziative ed eventi in collaborazione con la città de L’Aquila. Proprio lo scorso anno Papa Francesco durante la sua visita nella città abruzzese la definì la città del perdono, della pace e della riconciliazione”, ha detto ancora Nanni.

“Per queste ragioni e per la storia che lega anche le due città, è importante organizzare eventi e iniziative e creare le condizioni affinché ci siano momenti in cui Roma e l’Aquila condividano l’importante evento del Giubileo. Tra l’altro, proprio il primo Giubileo della storia, nel 1300, fu il risultato di scelte legate a seguito del gran rifiuto di Celestino V che in qualche modo innescò la necessità di organizzare un altro evento proprio per concedere le indulgenze ed il perdono. Sono sicuro – conclude Nanni – che organizzare degli eventi ed iniziative e stringere questo patto di collaborazione”