STELLANTIS: UILM, “INCONTRO CON GOVERNO E TAVARES O SCIOPERO NAZIONALE”

TORINO – “È urgente, necessaria e non più rinviabile una convocazione di un incontro istituzionale con governo e Tavares per ottenere le giuste risposte che i lavoratori attendono da troppo tempo. In mancanza di ciò assumeremo tutte le iniziative che un sindacato determinato e responsabile deve mettere in campo per far sentire la voce dei lavoratori, proponendo lo sciopero nazionale del settore automotive alle organizzazioni sindacali con cui ci siamo già mobilitati unitariamente”. È quanto si legge nel documento del coordinamento nazionale Uilm di Stellantis, che si è riunito questa mattina a Roma.