PUNTO STAMPA ROSETO: SINDACATO GIORNALISTI, “SINDACO ESCLUDE E RIMPROVERA COLLEGHI, INACCETTABILE”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Il Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi stigmatizza il comportamento del sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, che dopo aver convocato un punto stampa in Municipio lo scorso 30 aprile, ha inteso far partecipare alcuni giornalisti escludendone deliberatamente altri che intendevano intervenire. Inoltre, evidentemente non ancora pienamente soddisfatto, ha rimproverato un collega del quotidiano ‘Il Centro’ per la titolazione di un articolo a sua firma”.

È quanto si legge in una nota del Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi che lo definisce “un comportamento inaccettabile da parte di un politico e di una figura istituzionale, che offende in primo luogo i colleghi ammessi alla conferenza stampa, considerati nelle intenzioni alla stregua di portavoce del sindaco e non giornalisti terzi e indipendenti, poi l’intera categoria e infine l’opinione pubblica rosetana, che ha diritto a un’informazione completa e plurale su argomenti di rilevante importanza per la comunità”.

Lo stesso primo cittadino, in una nota inviata nei giorni scorsi, aveva chiarito: “Il punto stampa faceva seguito ad un comunicato inviato dai gruppi di maggioranza riguardante il turismo. Avendo quindi dato diffusione della posizione dell’Amministrazione tramite comunicato, utile alla carta stampata e ai siti ma non alle televisioni, si era deciso di convocare i soli organi televisivi ad un punto stampa affinché anche essi ne potessero dare copertura. Per questo motivo l’invito è stato indirizzato solamente ai giornalisti televisivi che coprono il territorio e la cronaca di Roseto degli Abruzzi. A ciò si aggiunge la oramai consolidata consuetudine che vede i giornalisti delle televisioni locali chiedere una intervista agli amministratori a seguito dell’invio di importanti comunicati. Per questo motivo, per agevolarli, già da alcuni mesi si è deciso di istituire la convocazione di un punto stampa aperto alle TV, per il giorno successivo all’invio di comunicati di particolare importanza. Lo stesso modus operandi, mai criticato in passato, è stato utilizzato anche questa volta”.

E ancora: “Con stupore, invece, abbiamo visto presentarsi all’appuntamento anche giornalisti a cui l’invito non era stato indirizzato e che, molto raramente hanno partecipato alle innumerevoli conferenze stampa convocate in questi anni dall’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi. Giornalisti che, sulla questione, avevano già a disposizione il comunicato stampa inviato in data 29 aprile a tutti gli organi d’informazione. Non c’è stata, nelle mie intenzioni, la volontà di escludere alcun organo di informazione consapevole che il pluralismo delle idee e delle posizioni è un pilastro della vita democratica. Anzi, lo scopo era esattamente il contrario: cercare di coinvolgere anche gli organi (le televisioni) che necessitano di una intervista per compiere il loro lavoro”.