L’AQUILA – “La direzione della Asl 1 Abruzzo conferma piena fiducia nell’operato della magistratura e ribadisce il proprio impegno a garantire la massima collaborazione affinché si faccia piena luce sulla vicenda, nell’interesse dei pazienti e del personale tutto”.

Lo afferma, in una nota, la direzione della Asl della provincia di L’Aquila in merito all’inchiesta giudiziaria in corso sugli affidamenti di alcuni servizi.